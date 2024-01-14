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Van kar hapsinde: 671 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Van kar hapsinde: 671 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 671 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, meteoroloji müdürlüğü ise çığ uyarısında bulundu. Van'da dünden beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 73, Başkale'de 18, Çatak'ta 100, Erciş'te 140, Gevaş'ta 40, Gürpınar'da 145, İpekyolu'nda 15, Muradiye'de 37, Özalp'te 52, Saray'da 12 ve Tuşba ilçesinde ise 35 olmak üzere toplam 671 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bahçesaray kara yolu ulaşıma kapandı Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre ise bölge genelinde karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Hakkari-Şırnak, Yüksekova-Şemdinli, Hasköy-Mutki ve Van-Bahçesaray yollarının kar yağışı nedeniyle kapandığı ve ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Meteorolojiden çığ uyarısı Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin aralıklı kar yağışlı olması tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, 'Van ili çevrelerinin ise öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı olması beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi tahmin edilmektedir. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta, zaman zaman sert kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir' denildi.

Van kar hapsinde: 671 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
14.01.2024 - 22:19,
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Van kar hapsinde: 671 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

VAN - Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 671 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, meteoroloji müdürlüğü ise çığ uyarısında bulundu.

Van'da dünden beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 73, Başkale'de 18, Çatak'ta 100, Erciş'te 140, Gevaş'ta 40, Gürpınar'da 145, İpekyolu'nda 15, Muradiye'de 37, Özalp'te 52, Saray'da 12 ve Tuşba ilçesinde ise 35 olmak üzere toplam 671 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bahçesaray kara yolu ulaşıma kapandı

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre ise bölge genelinde karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Hakkari- Şırnak, Yüksekova-Şemdinli, Hasköy- Mutki ve Van-Bahçesaray yollarının kar yağışı nedeniyle kapandığı ve ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin aralıklı kar yağışlı olması tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Van ili çevrelerinin ise öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı olması beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi tahmin edilmektedir. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta, zaman zaman sert kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İHA
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