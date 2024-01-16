Van MAT-BİL Projesi Öğrencilere Ödülleri Verildi

Van'da "Van MAT-BİL: Bugünün Bilimi Yarının Teknolojisi Projesi" kapsamında yapılan deneme sınavında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "Van MAT-BİL: Bugünün Bilimi Yarının Teknolojisi Projesi"nin çok önemli olduğunu söyledi.

Projeden matematiğe ilgisi olan öğrencilerin faydalandığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"5, 6, 7, 9 ve 10. sınıflarda eğitim gören 420 öğrencimize, Türkiye'de alanında uzman 24 öğretmen eğitim veriyor. Çocuklarımızın girecekleri sınavlarda başarılı olacaklarına inanıyorum. Projemiz geçen yıl hayata geçti ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Uzman öğretmenlerimiz öğrencilerimize matematik dersi veriyor, onları matematik olimpiyatlarına hazırlıyor. Geleceğin matematikçileri yetiştiriliyor."

Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.