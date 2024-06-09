Van Saray'da sel: 2 büyükbaş, 100'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Van Saray'da sel: 2 büyükbaş, 100'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu

Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen selde 2 büyükbaş ve 100'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu, 10 yapı da hasar gördü. Vali Balcı incelemelerde bulundu.

09.06.2024 23:56
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Van Saray'da sel: 2 büyükbaş, 100'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu

VAN - Van'ın Saray ilçesinde yağış sonrası derenin taşması sonucu meydana gelen selde 2 büyükbaş ve 100'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu, 10 yapı da hasar gördü.

Van Valiliğinin uyarısının ardından bugün öğleden sonra Saray ilçesine bağlı Karahisar, Kekikdüzü ve Örenburç mahallerinde sağanak yağış sele neden oldu. Selden dolayı Karahisar mahallesinde 2 büyükbaş, 100'e yakın küçükbaş hayvan telef olurken, 10 yapı da hasar gördü. Selden sonra belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

"Vali Balcı sel bölgesinde"

Van Valisi Ozan Balcı, akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası meydana gelen selden dolayı Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'ne giderek incelemelerde bulundu, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Saray Kaymakamı Eyup Gürdal ve mahalleliler tarafından karşılanan Vali Balcı'ya, olayla ilgili bilgi verildi. İlgili kurumlara çalışmaların hızla yapılması ve hasar tespitinin en kısa sürede tamamlanması talimatını veren Vali Balcı, "Yağış sonrası derenin taşması sonucu sel meydana gelmiş. Selde can kaybının olmaması bizi sevindirdi. Ancak 100'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu. Tarım arazileri sular altında kaldı. Hasar tespitinin ardından vatandaşlarımızın zararı karşılanacaktır. Allah beterinden korusun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Van Saray'da sel: 2 büyükbaş, 100'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

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