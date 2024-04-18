Van TSO, \'K\' Türü Yetki Belgesi Verme Yetkisini Tekrar Aldı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva, 2012'de ara verilen 'K' türü yetki belgesi verme yetkisini tekrar aldıklarını belirtti.
Van TSO Çetin Kotan Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan Takva, Van'da her türlü yük taşımacılığı yapanlara 'K' Türü yetki belgesi verme yetkisini yeniden kazandıklarını söyledi.
Uzun çalışmalar sonucu yetkiyi almanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Takva, şöyle konuştu:
"Yerel mahkeme sonuçlanınca mevcut yönetimimizle aldığımız karar neticesinde odanın kaybettiği itibarı geri kazanması için yetki belgesinin geri alınmasına yönelik süreci başlatmıştık. Mevcut yönetimimizle başarılı bir iş çıkardık. Yaptığımız çalışmalar güzel neticeyle sonuçlandı. İşlem yapma yetkisinin tekrar Van TSO'ya verilmesi, kullanıcıların işlemlerini kolaylaştıracak."
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