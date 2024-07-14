Van Valisi Ozan Balcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj yayımladı

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Van Valisi Ozan Balcı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Balcı, mesajında, milletin 15 Temmuz'da iradesine sahip çıkarak hainlere karşı canlarını siper ettiğini söyledi.

15 Temmuz'da Van halkının da meydanlara inerek demokrasiye sahip çıktığını hatırlatan Balcı, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına tüm ülkede olduğu gibi kadim şehrimiz Van'da da halkımız kulak vermiş ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Şuan aynı birlik ve beraberlik ruhunu göstermekte. 15 Temmuz'un yıl dönümünde yine birlik ve beraberlik içinde yüreği iman, ellerde bayrak ve vatan sevgisi olacak. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü sizlerle birlikte kutlamanın mutluluğunu ifade etmek istiyorum."