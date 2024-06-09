Van Valisi Ozan Balcı, selin etkilediği Karahisar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Van Valisi Ozan Balcı, selin etkilediği Karahisar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Van Valisi Ozan Balcı, selin etkilediği Karahisar Mahallesi\'nde incelemelerde bulundu

Van Valisi Ozan Balcı, Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketiyle ilgili incelemelerde bulundu. Vali Balcı, selin neden olduğu hasarın tespit edilmesi ve vatandaşların zararlarının karşılanması için ilgili kurumlara talimat verdi.

09.06.2024 23:31
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Van Valisi Ozan Balcı, selden etkilenen Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde dünden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle selin meydana geldiği Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'ne giden Vali Balcı, çalışmalara ilişkin Saray Kaymakamı Eyup Gürdal'dan bilgi aldı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Balcı, ilgili kurumlara hasar tespit çalışmalarının hızla tamamlanması talimatını verdi.

Derenin taşması sonucu selin meydana geldiğini belirten Balcı, "Selde can kaybının olmaması bizi sevindirdi ancak 100'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu. Tarım arazileri sular altında kaldı. Hasar tespitinin ardından vatandaşlarımızın zararı karşılanacaktır." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Valisi Ozan Balcı, selin etkilediği Karahisar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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