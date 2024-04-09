Van Valisi Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı

Van Valisi Ozan Balcı, Ramazan Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.
Balcı, mesajında, sevgiyi, hoşgörüyü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içinde barındıran ramazan ayını uğurlarken, bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Manevi ve milli günlerde dargınlıkların unutulduğunu, değerlerin daha yoğun yaşandığını ifade eden Balcı, şunları kaydetti:
"Dayanışma gibi yüce bir duygunun tezahür ettiği bu kutsal günlerde bizleri bir arada tutan değerleri yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi korumak, huzur ve barış ortamını sürdürmek, kardeşlik duygularımızı geliştirmek için daha çok çaba göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, değerli Vanlı hemşerilerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
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