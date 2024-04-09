Van Valisi Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Van Valisi Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı

Van Valisi Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı

Van Valisi Ozan Balcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Balcı, mesajında ramazan ayının içinde barındırdığı sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik gibi güzelliklerle bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Balcı, manevi ve milli günlerde dargınlıkların unutulduğunu, değerlerin daha yoğun yaşandığını ifade ederek, birlik ve beraberliği korumak, huzur ve barış ortamını sürdürmek için daha çok çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Balcı, Vanlı hemşerileri başta olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın barışa, sevgiye ve kardeşliğe vesile olmasını temenni etti.

09.04.2024 17:01  Güncelleme: 17:02
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Van Valisi Ozan Balcı, Ramazan Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, sevgiyi, hoşgörüyü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içinde barındıran ramazan ayını uğurlarken, bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Manevi ve milli günlerde dargınlıkların unutulduğunu, değerlerin daha yoğun yaşandığını ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Dayanışma gibi yüce bir duygunun tezahür ettiği bu kutsal günlerde bizleri bir arada tutan değerleri yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi korumak, huzur ve barış ortamını sürdürmek, kardeşlik duygularımızı geliştirmek için daha çok çaba göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, değerli Vanlı hemşerilerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Valisi Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika

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