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Van ve Bitlis'te Kar Nedeniyle 124 Yerleşim Biriminin Yolu Ulaşıma Kapalı - Son Dakika
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Van ve Bitlis'te Kar Nedeniyle 124 Yerleşim Biriminin Yolu Ulaşıma Kapalı

Van ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 124 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı durumda. Van'da 86 mahalle ve mezranın yolu kapandı ve ekipler çalışma başlattı. Bitlis'te ise 38 köy yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Hakkari'de ise sis nedeniyle sürücüler zorluklar yaşadı ve bir tırın yolda kalması ulaşımda aksamalara yol açtı.

Van ve Bitlis\'te Kar Nedeniyle 124 Yerleşim Biriminin Yolu Ulaşıma Kapalı
11.01.2024 - 13:08,
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Van ve Bitlis'te kar nedeniyle 124 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Van'da dün akşam etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 86 mahalle ve mezranın yolu kapandı.

Ekipler, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar nedeniyle ulaşıma kapanan 38 köy yolunun açılması için ekiplerin çalıştığını bildirdi.

Karayolları ve belediye ekipleri de kar küreme çalışması yürüttü.

Hakkari

Hakkari kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Yüksekova-Şemdinli kara yolu Haruna Geçidi yakınlarında yoğun kar nedeniyle kontrolden çıkan konteyner yüklü 61 BV 375 plakalı tırın dorsesinin yolda kalması, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van ve Bitlis'te Kar Nedeniyle 124 Yerleşim Biriminin Yolu Ulaşıma Kapalı - Son Dakika
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