Van ve Bitlis'te Kar Yağışı Yolları Kapadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van ve Bitlis'te Kar Yağışı Yolları Kapadı

Van ve Bitlis\'te Kar Yağışı Yolları Kapadı

Van ve Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 535 yerleşim biriminin yolu kapandı, çalışmalar sürüyor.

06.01.2025 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 535 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van'da dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 237 mahalle ile 256 mezranın yolu kapandı.

Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için 270 araç ve 618 personelle kapalı mahalle ve mezra yollarıyla kentteki ana arterlerde çalışma başlatıldı.

Gece boyu küreme ve tuzlama yapan ekipler, kaldırımlarda ve refüjlerde çalışma yürüttü. Vatandaşlar da evlerinin ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle bazı sürücüler araçlarının tekerleklerine zincir takarak ilerleyebildi, bazıları da araçların kayması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte gece saatlerinde etkili olan kar nedeniyle 42 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kurtkan, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kardan kapanan köy yollarını kısa sürede ulaşıma açacaklarını belirtti.

Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Hakkari/Muş

Kentte gece saatlerinde etkili olan kar nedeniyle kent beyaza büründü.

Vatandaş ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi. Belediye ekipleri, yokuşlu noktalarla kaldırımlarda tuzlama çalışması yaptı.

Son günlerde etkili olan soğuk havanın etkisiyle sulak alanlar buzla kaplandı. Depin mevkisinde Zap Suyu'nun da yüzeyi buzla kaplandı.

Muş'un Malazgirt ilçesi de kar yağışının ardından beyaza büründü.

Soğuk hava nedeniyle ağaçların kırağıyla kaplandığı ilçede, bazı sürücüler araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, Bitlis, Yaşam, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van ve Bitlis'te Kar Yağışı Yolları Kapadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Hatimoğulları’nın tehdit gibi sözlerine Sırrı Süreyya Önder’den dikkat çeken açıklama Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine Sırrı Süreyya Önder'den dikkat çeken açıklama
12:26 Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı Bu markalardan uzak durun Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
11:52 DEM Parti’nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi’ne ziyaret Davutoğlu kapıda karşıladı DEM Parti'nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi'ne ziyaret! Davutoğlu kapıda karşıladı
11:51 Ankaralı Turgut’un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı
11:34 İstanbul’da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu
19:11 Emrullah Köroğlu’dan yeni marka: SUCCESSO Emrullah Köroğlu'dan yeni marka: SUCCESSO
18:51 Serdal Adalı’dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı reddetti Serdal Adalı'dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti
18:39 Fenerbahçe’de bu sezon bir ilk yaşandı Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşandı
18:22 Mourinho’dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri Mourinho'dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
17:49 Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme
17:47 Ali Erbaş’la ilgili “Ekmek yiyin“ iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Ali Erbaş'la ilgili "Ekmek yiyin" iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
17:23 Görüntüler Türkiye’den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti Görüntüler Türkiye'den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti
17:06 Barış Alper Yılmaz’ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 13:21:44. #1.11#
SON DAKİKA: Van ve Bitlis'te Kar Yağışı Yolları Kapadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.