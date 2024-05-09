Van ve Hakkari'de Heyelan Uyarısı: Kuvvetli Rüzgar ve Yağış Kar Erimesine Neden Olabilir - Son Dakika
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Van ve Hakkari'de Heyelan Uyarısı: Kuvvetli Rüzgar ve Yağış Kar Erimesine Neden Olabilir

Van ve Hakkari\'de Heyelan Uyarısı: Kuvvetli Rüzgar ve Yağış Kar Erimesine Neden Olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yağışın sebep olabileceği kar erimesi nedeniyle heyelan uyarısı yaptı. Bölgede halen yüksek kar örtüsü bulunurken, önümüzdeki 5 gün boyunca aralıklarla yağış bekleniyor. Van'ın güneyi ve Hakkari'nin kuzeyindeki yüksek kesimlerde hava sıcaklığının artması ve zaman zaman kuvvetli rüzgarın esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve yağışın neden olabileceği kar erimesi sonucunda heyelan tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

09.05.2024 15:53
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimleri için kuvvetli rüzgar ve yağışın sebep olabileceği kar erimesi nedeniyle heyelan uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde halen yüksek kar örtüsü bulunduğu ve 5 günlük periyotta bölgede aralıklarla yağış beklendiği belirtildi.

Van'ın güneyi ile Hakkari'nin kuzeyindeki yüksek kesimlerde hava sıcaklığının artacağı, rüzgarın zaman zaman kuvvetli, pazar günüyse fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve yağışın sebep olabileceği kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek heyelan tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van ve Hakkari'de Heyelan Uyarısı: Kuvvetli Rüzgar ve Yağış Kar Erimesine Neden Olabilir - Son Dakika

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