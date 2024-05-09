Van ve Hakkari'de Kar Erimesi ve Heyelan Tehlikesi Uyarısı - Son Dakika
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Van ve Hakkari'de Kar Erimesi ve Heyelan Tehlikesi Uyarısı

Van ve Hakkari\'de Kar Erimesi ve Heyelan Tehlikesi Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van ve Hakkari'de kuvvetli rüzgar ve yağışın sebep olabileceği kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Van ve Hakkari'nin yüksek bölgelerinde bulunan kar örtüsünün hava sıcaklığının artmasıyla kar erimesi bekleniyor. Ayrıca rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden zaman zaman kuvvetli, pazar günü ise fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

09.05.2024 17:20
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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), Van ve Hakkari'de kuvvetli rüzgar ve yağışın sebep olabileceği kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

MGM verilerine göre, Van ve Hakkari'nin yüksek bölgelerinde bulunan kar örtüsünün hava sıcaklığının artması ile kar erimesi bekleniyor. Ayrıca özellikle Van ve Hakkari'nin güneyinin yükseklerinde hava sıcaklığının artacağı, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden zaman zaman kuvvetli, pazar günü ise fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

MGM, kuvvetli rüzgar ve yağışın sebep olabileceği kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA

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