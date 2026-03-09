Van ve Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van ve Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu

09.03.2026 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, Van ve Hakkari'de 320 kg uyuşturucu madde ele geçirerek 15 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmanın, Van ve Hakkari'de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 320 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda, 198 kilogram esrar, 112 kilogram metamfetamin ve 10 kilogram eroin maddesi olmak üzere toplam 320 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, 15 şüphelinin yakalandığı kaydedilerek, "Uyuşturucuya yönelik operasyonlarımız ülke genelinde etkin şekilde sürdürülmektedir. Daire Başkanlığımızı, kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Jandarma, Güvenlik, Hakkari, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van ve Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Almanya’dan cinayet işlemeye gelmiş 3 kuruş için ablasını katletti Almanya'dan cinayet işlemeye gelmiş! 3 kuruş için ablasını katletti
El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından red: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından red: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
10:05
MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 11:45:12. #.0.5#
SON DAKİKA: Van ve Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.