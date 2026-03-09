Van ve Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu

Jandarmanın, Van ve Hakkari'de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 320 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda, 198 kilogram esrar, 112 kilogram metamfetamin ve 10 kilogram eroin maddesi olmak üzere toplam 320 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, 15 şüphelinin yakalandığı kaydedilerek, "Uyuşturucuya yönelik operasyonlarımız ülke genelinde etkin şekilde sürdürülmektedir. Daire Başkanlığımızı, kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.