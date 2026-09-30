Van YYÜ PDR Merkezi 1100 metrekarelik yeni binasını törenle açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van YYÜ PDR Merkezi 1100 metrekarelik yeni binasını törenle açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van YYÜ PDR Merkezi 1100 metrekarelik yeni binasını törenle açtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van YYÜ PDR Merkezi, 1100 metrekarelik yeni hizmet binasını törenle hizmete açtı; binada 110 kişilik konferans salonu ve terapi odaları bulunuyor. Merkez, 2014'ten bu yana öğrenci, personel ve Van halkına danışmanlık hizmeti sunuyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı.

Tören, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencilerinin hazırladığı "PDR Ne Değildir ve Nedir? PDR Merkezimizdeki Hizmetlerimiz" adlı koreografi gösterisiyle başladı.

Törende konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, merkezin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üniversitelerin yalnızca akademik eğitimin verildiği yerler olmadığını belirten Şevli, öğrencilerin psikososyal gelişimlerinin desteklenmesinin de önemli olduğunu söyledi.

Merkezin 2014'ten bu yana hizmet verdiğini aktaran Şevli, öğrenci ve üniversite personelinin yanı sıra Van halkına da psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunduklarını ifade etti.

Merkezde stresle baş etme, öz şefkat ve ertelemeyle baş etme gibi konularda eğitim ve seminerler düzenlendiğini anlatan Şevli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile de ortak çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Yeni binanın yaklaşık 1100 metrekare alana sahip olduğunu ifade eden Şevli, "110 kişilik konferans salonu, amfi derslikleri, bireysel görüşme ve oyun terapi odalarıyla hem eğitim hem de danışmanlık faaliyetleri için önemli bir imkan sunmaktadır." dedi.

Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gamze Mukba da psikolojik danışmanlık hizmetinin yalnızca travma veya kriz dönemlerinde değil, bireyin kendisini tanıması ve potansiyelini keşfetmesi amacıyla da verildiğini söyledi.

Mukba, "Kişinin zaten kendisinde var olan potansiyeli, güç kaynaklarını ve baş etme kapasitesini keşfetmesine eşlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan merkezin yeni hizmet binası gezildi.

Kaynak: AA
KonferansEğitimGüncelVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı
Galatasaray’ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı Galatasaray'ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı
Yıllar onu bambaşka biri yaptı Zara’nın son halini görenler şaşırdı Yıllar onu bambaşka biri yaptı! Zara'nın son halini görenler şaşırdı
İsrail’den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler İsrail'den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler
Göçmenden skandal tecavüz yorumu Kısa etek giyen kadınları suçladı Göçmenden skandal tecavüz yorumu! Kısa etek giyen kadınları suçladı
Gonca Vuslateri’den sürpriz karar Hesaplarını kapattı Gonca Vuslateri'den sürpriz karar! Hesaplarını kapattı
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
10:38
Montella’nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda
Montella'nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda!
10:22
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
09:43
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
09:08
Fon krizinde sürpriz isim Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
08:30
Araç sahipleri dikkat Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor
Araç sahipleri dikkat! Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 10:42:39. #7.12#
SON DAKİKA: Van YYÜ PDR Merkezi 1100 metrekarelik yeni binasını törenle açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei