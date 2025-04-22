Vance: 21. Yüzyıl, Trump ve Modi ile En İyi Yüzyıl Olacak - Son Dakika
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Vance: 21. Yüzyıl, Trump ve Modi ile En İyi Yüzyıl Olacak

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Trump ve Modi'nin işbirliğinin 21. yüzyılı insanlık tarihinde en iyi yapacağını söyledi.

22.04.2025 15:02
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ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance, Başkan Donald Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ortak çabası 21. yüzyılı insanlık tarihinin en iyi yüzyılı yapacağını belirtti.

The Hindu'nun haberine göre, Hindistan'a dört günlük bir ziyarette bulunan JD Vance, Başbakan Modi ile iki ülke ilişkilerine dair bir görüşme yaptı.

Vance, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Başkan Trump ve Modi'nin ortak çabası 21. yüzyılı, insanlık tarihinin en iyi yüzyılı yapacak." ifadesini kullandı.

ABD'nin Hindistan pazarına daha fazla erişim istediğini ve bunun her iki taraf için de bir kazan kazan ortaklığı olacağını vurgulayan Vance, Modi'nin Hindistan'ın gelecekteki refahı ve güvenliği için derinlemesine çalışan ciddi bir lider olduğunu kaydetti.

Vance, savunma sektörünün ABD için en önemli alan olmasına rağmen barış istediklerine işaret ederek, yapay zeka ve teknoloji alanında her iki tarafında işbirliğine gidebileceğini aktardı.

Hindistan ABD'den daha fazla mühimmat almalı

Hint-Pasifik bölgesinin güvenli olması gerektiğini kaydeden Vance, Hindistan'ın ABD'den daha fazla mühimmat alması gerektiğini ifade etti.

Vance, Hindistan ile daha fazla işbirliği yapmak istediklerini de sözlerine ekleyerek "Enerji bağları da önemli. ABD geniş doğal kaynaklara sahip. Hindistan bu avantajları düşük maliyetlerle elde edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD-Hint ticaret anlaşması şartları belirleniyor

Vance, Trump yönetimi döneminde başlatılan gümrük tariflerinin gölgesinde gerçekleştirilen görüşmelerde Hint tarafıyla ticari ilişkilerin geliştirilmesine odaklandıklarına dikkati çekti.

Hindistan'la "İkili Ticaret Anlaşması" yapmak için çok çalıştıklarına işaret eden Vance, "Hindistan ve Amerikan hükümetleri bir ticaret anlaşması yapmak için şartları kesinleştirdik." ifadesini kullandı.

Hindistan, ABD ile karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine hazır

Hindistan Başbakanı Modi ise görüşmenin ardından X'ten yaptığı paylaşımda, "Ticaret, teknoloji, savunma, enerji ve insanlar arası değişimler de dahil olmak üzere karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine bağlıyız." ifadesine yer verdi.

Modi, ayrıca, Trump'ı bu yıl Hindistan'da ağırlamayı dört gözle beklediğini belirtti.

Başbakan Modi'nin ofisinden yapılan açıklamada ise Vance ve Modi'nin ticaretin yanı sıra savunma, stratejik teknolojiler ve enerji alanlarındaki işbirliğini de ele aldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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