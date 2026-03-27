Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vance'den İran'a Saldırılara Şüpheci Yaklaşım

27.03.2026 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran saldırıları hakkında endişelerini dile getiriyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilim sürerken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, İran'a saldırılar öncesi saldırıların süresi, amacı ve ABD mühimmat stokları üzerindeki etkisi hakkında sorular yönelten yönetimdeki "en şüpheci seslerden biri" olduğu öne sürüldü.

ABD merkezli haber sitesi Axios'un ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre Başkan Yardımcısı Vance, İran'a yönelik saldırılara şüpheci yaklaşıyor.

Buna göre ABD'li bir kaynak, Vance'in hem savaştan önce hem de son birkaç gündür İran'la diplomasiye "yoğun bir şekilde dahil olduğunu" belirterek, İran'a yönelik saldırılara giden süreçte Vance'in, savaşın süresi, amacı ve ABD mühimmat stokları üzerindeki etkisi hakkında sorular yönelten yönetimdeki "en şüpheci seslerden biri" olduğunu iddia etti.

ABD'li ve İsrailli kaynaklar, Vance'in, İsrail'in saldırılarının nasıl gelişeceğine dair değerlendirmelere son derece şüpheyle yaklaştığını ifade etti.

Vance'e yakın ABD'li başka bir yetkili de İran'ın müzakere sürecini Vance ile yürütmek istediği iddialarına ilişkin, "Kendi görüşleri var ancak (Donald) Trump'ın talimatlarına göre çalışacak ve başkanın beğeneceği bir sonuç elde etmeye çalışacak." dedi.

ABD'de üst düzey bir yönetim yetkilisi de "İranlılar Vance ile bir anlaşma yapamazlarsa, anlaşma yapamazlar. Bulabilecekleri en makul kişi o." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 16:44:45. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.