Vance'den Katolik Piskoposlara Eleştiri - Son Dakika
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Vance'den Katolik Piskoposlara Eleştiri

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Katolik Piskoposlar Konferansı'nın göçmen politikalarını eleştirdi.

27.01.2025 01:46
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ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Başkan Donald Trump'ın göçmen politikalarını eleştiren ABD Katolik Piskoposlar Konferansı organizasyonunu hedef aldı.

Vance, CBS News kanalında yayınlanan "Face the Nation" programına konuk oldu.

Gazeteci Margaret Brennan'ın sorularını yanıtlayan Vance, ABD Katolik Piskoposlar Konferansı'nın Trump'ın göçmen politikalarını eleştirmesini değerlendirdi.

Vance, "Yasa dışı göçmenleri yeniden yerleştirmek için 100 milyon dolardan fazla para aldıklarında gerçekten insani kaygılarla mı hareket ediyorlar? Yoksa daha çok kendi finansal çıkarlarıyla mı?" dedi.

Organizasyonu "Biraz aynaya bakmaları gerekiyor." sözleriyle eleştiren Vance, "Göçmen yasasını uygulayacağız. Amerikan halkını koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikaları

Trump, 20 Ocak'ta ABD Kongresi'nde düzenlenen yemin töreninin ardından, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE) 22 Ocak'ta kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen alanların içinde veya etrafındaki düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi verilmişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ve Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvveti (USMS) gibi birden fazla federal ajansa geniş yetkiler vermişti.

Beyaz Saray'ın sosyal medya platformu X hesabında yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinden 538 belgesiz göçmenin gözaltına alındığı ve 373 kişi için de gözetim altına alma talebi çıkarıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vance'den Katolik Piskoposlara Eleştiri - Son Dakika

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