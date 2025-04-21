Vance'den Papa Franciscus'a Taziye Mesajı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Vatikan'da dün Papa ile görüşen Vance, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, "Kalbim dünyanın dört bir yanında onu seven milyonlarca Hristiyan'la birlikte." ifadesini kullandı.

Vance, hasta olmasına rağmen dün Papa'yla görüşmesinden dolayı mutlu olduğunu ve onu Kovid-19 salgınının ilk günlerinde verdiği oldukça güzel vaazla hatırlayacağını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı, mesajının sonunda Papa için "Tanrı ruhunu şad etsin." ifadesini kullandı.

Papa Franciscus, dün Vatikan'da Vance ile kısa bir görüşme yapmıştı.

Vatikan, Papa'nın yerel saatle 07.35'te (TSİ 08.35) 88 yaşında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.