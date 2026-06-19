Vance: Diplomasi de Hiçbir Ülkeye Güvenmiyorum - Son Dakika
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Vance: Diplomasi de Hiçbir Ülkeye Güvenmiyorum

19.06.2026 09:27
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ABD Başkan Yardımcısı Vance, uluslararası ilişkilerde güvenin olmaması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail dahil hiçbir ülkeye uluslararası diplomasi alanında güvenmediğini belirtti.

Vance, "The Diary of a CEO" isimli podcast kanalına verdiği mülakatta, İsrail ile ilişkilere değindi.

İsrail'in "iyi bir ortak" olduğunu savunan Vance, "Ancak İsrail zaman zaman bunu yanlış nitelendiriyor ve İsrail ile ABD'nin temelde hep aynı çizgide olduğunu söylüyor. Bu doğru değil. Biz farklı ülkeleriz, farklı ihtiyaçlarımız var, farklı coğrafyalardayız." ifadelerini kullandı.

Vance, sunucunun "Onlara (İsrail) güveniyor musunuz?" sorusuna, "Konu, uluslararası ilişkiler ve diplomasi olunca kimseye güvenmem. Onların kabiliyetli olduğunu düşünüyor muyum? Evet. Ortak çıkarlarımız olduğunu ve iyi çalıştığımızı düşünüyor muyum? Evet." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vance: Diplomasi de Hiçbir Ülkeye Güvenmiyorum - Son Dakika

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