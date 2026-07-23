Vance'in Koruma Ekibine Soruşturma

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in koruma ekibinden ismi açıklanmayan bir görevli hakkında "basına bilgi sızdırdığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, Vance'in koruma ekibinden bazı kişilerin, Başkan Yardımcısı ve ailesinin "son dakika seyahat planlarından" duydukları rahatsızlığı basına anlatmasıyla ilgili olduğu belirtiliyor.

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, yaptığı açıklamada, Vance'in koruma ekibinden ismi açıklanmayan bir görevli hakkında "operasyonel ve bilgi güvenliğinin tehlikeye atıldığı" iddiaları nedeniyle kurum içi soruşturma başlatıldığını ve bu kişinin olası adli soruşturmayla da karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Durumun ayrıntılarıyla ilgili yorum yapmayacaklarını kaydeden Guglielmi, "Bir ilke tartışmaya kapalıdır. Korunan kişinin güvenliğini potansiyel olarak tehlikeye atan herhangi bir davranışa müsamaha gösterilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Gizli Servis, soruşturmaya konu olan kişinin ise kimliğini açıklamadı.