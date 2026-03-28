Vance: İran'a Karşı Hedefler Gerçekleştirildi

NEW ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail ile birlikte İran'a karşı yürüttükleri saldırılarda askeri hedeflerin büyük çoğunluğunu gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

Vance, ABD'li muhafazakar gazeteci Benny Johnson'a mülakat verdi.

Vance, "Tüm askeri hedeflerimizi gerçekleştirdik. Başkan (Donald Trump), ayrıldıktan sonra bunu çok çok uzun bir süre tekrar yapmak zorunda kalmamamız için bir süre daha çalışmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

İran'ın hala ABD'yi tehdit ettiğini ve nükleer silah yapmaya çalıştığını öne süren Vance, ABD'nin İran'ı çok uzun süre etkisiz hale getirmeyi amaçladığını belirtti.

Vance, İran'a saldırılar sonucu yükselen benzin fiyatlarıyla ilgili soruya, "Haklısınız, Orta Doğu'da olup bitenler yüzünden benzin fiyatları kesinlikle yükseldi ama düşecek." yanıtını verdi.

Benzin fiyatlarındaki yükselmeyi "geçici bir tepki" olarak niteleyen Vance, İran'da 1 veya 2 yıl gibi uzun süre kalmayacaklarını kaydetti.

Vance, "Yakında oradan çıkacağız ve benzin fiyatları tekrar düşecek." dedi.