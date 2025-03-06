Vance: Sınır Krizi İçin Yeni Başkan Gerek

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NEW ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, eski Başkan Joe Biden yönetiminin sınırları açarak uyuşturucu kartellerini güçlendirdiğini savunarak, "Yeni yasalara ihtiyacımız olmadığı ortaya çıktı. Sadece ABD'nin yeni bir başkana ihtiyacı vardı." dedi.

Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard ile gittiği güney sınırında basın toplantısı düzenledi.

Biden yönetimi sırasında göçmenlerin ülkeye akın ettiğini, fentanil krizinin ve göçmenlerin suçlarının arttığını savunan Vance, "Aynı zamanda Biden'ın güney sınırları açmasıyla kartel de daha fazla güçlendi, buraları oyun alanına çevirmesine izin verdi." diye konuştu.

Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın düzensiz göçmenlerle mücadele politikasına işaret ederek, "Yeni yasalara ihtiyacımız olmadığı ortaya çıktı. Süslü mevzuatlara ihtiyacımız yoktu. Sadece ABD'nin yeni bir başkana ihtiyacı vardı. ve Tanrıya şükür ki tam olarak sahip olduğumuz şey bu." ifadelerini kullandı.

Hegseth ve Gabbard ile sınırı ziyaret etmesine değinen Vance, "ABD'deki sınır krizi ulusal savunma ve istihbarat meselesi haline geldi." dedi.

Vance, uyuşturucu kartellerinin teknolojisine ve sınırdan geçenlerin terörist gruplarla bağlantısına karşı askeri ve istihbarat desteği gerektiğini söyledi.

ABD'de yasa dışı olarak bulunanlara da seslenen Vance, "Herkesi tutuklamak istemiyoruz ancak Amerika'nın göç yasalarını uygulayacağız. Eğer yasa dışı olarak buradaysanız mesajımız şu, ülkenize geri dönmeniz ve ABD'ye gelmek istiyorsanız, uygun kanallardan başvuruda bulunmanız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

-"Güney sınırında şu an geçişlerin yüzde 98 düştüğünü gördük"

Savunma Bakanı Hegseth de sınır güvenliğinin ulusal güvenlik anlamına geldiğini vurgulayarak, "Yıllardır diğer ülkelerin sınırları kapanırken, bizimkinin işgale, ABD toplumu için uyuşturucuya ve şiddete açıldığını gördük. Trump yönetiminde şimdi bu durdu." dedi.

Hegseth, sınır güvenliği için daha fazla kaynak ayıracaklarını belirterek, "Güney sınırında şu an geçişlerin yüzde 98 düştüğünü gördük. Henüz yüzde 100 operasyonel kontrolü sağlayamadık ama oraya doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard da Biden yönetimi sırasında 21 milyon insanın ABD sınırlarından yasa dışı geçtiğini öne sürerek, Trump'ın gelmesiyle ABD halkının güvenliği için göçmen krizinde çok önemli değişiklikler olduğunu söyledi.

Gabbard, Orta Asya'dan yabancı terörist grup bağlantılarını kullanarak 4 bin düzensiz göçmenin ülkeye girdiğini savunarak, Biden yönetiminin bu konuda hiçbir önlem almadığını iddia etti.

Trump'ın kartelleri, düzensiz göçle mücadelede "Yabancı Terörist Kuruluş" listesine almasının kritik önemi olduğunu söyleyen Gabbard, "Misyonumuz çok açık. Amacımız Amerikan halkını güvende tutmak." diye konuştu.