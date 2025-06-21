Vance'tan Newsom ve Bass'e Göçmen Protesto Suçlaması

LOS ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Demokrat Partili California Valisi Gavin Newsom ile Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'i, Los Angeles kentinde federal hükümetin göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları teşvik etmekle suçladı.

Düzensiz göçmenlere destek protestolarına karşı alınan önlemleri denetlemek üzere Los Angeles'ta bulunan Vance, gösterilere müdahale için yakın zamanda kentte konuşlandırılan kolluk kuvvetleriyle de bir araya geldi.

Saha incelemelerinin ardından basına açıklamalarda bulunan Vance, Demokrat Vali Newsom ile Belediye Başkanı Bass'i gösterileri teşvikle itham etti.

Vance, Demokrat yetkilileri, düzensiz göçmenlere karşı sert önlemler almamak ve yerel kuvvetlere yardımcı olmamakla da suçladı.

Deniz piyadeleri ile Ulusal Muhafızların, Los Angeles'tan ne zaman ayrılacağına dair herhangi bir zaman aralığı sunmayan Vance, bölgede görevlendiren bu kuvvetlerin bir süre daha şehirde kalabileceğini söyledi.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltı işlemi uygulanan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, Trump'ın talimatıyla 4 bin Ulusal Muhafız'ı bölgede görevlendirmek üzere harekete geçirirken Bakan Pete Hegseth, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 deniz piyadesinin de düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını açıklamıştı.