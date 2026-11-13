Vancouver'da 3 günlük Lumiere Festivali ışıklandırılmış eserlerle başladı

Vancouver'da 3 günlük Lumiere Festivali ışıklandırılmış eserlerle başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanada'nın British Columbia eyaletinde düzenlenen 3 günlük Lumiere Festivali, Vancouver'da sanatçıların hazırladığı ışıklandırılmış sanat eserleri ve ışık gösterileriyle başladı. Festivalde alev figürlerinin yer aldığı ışıklandırılmış bir enstalasyon bulunuyor.
VANCOUVER, 13 Kasım (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen Lumiere Festivali'nde alev figürlerinin yer aldığı ışıklandırılmış bir sanat enstalasyonu, 12 Kasım 2026.
Kanada'nın British Columbia eyaletinde düzenlenen 3 günlük Lumiere Festivali perşembe günü kent genelindeki çeşitli noktalarda sanatçılar tarafından hazırlanan ışıklandırılmış sanat eserleri ve ışık gösterileriyle başladı. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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