Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsviçre'ye, Avrupa Birliği (AB) ile ticari ve ekonomik sorunlarının çözümünde olumlu rol oynama çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, ülkesini ziyaret eden İsviçre Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile Pekin'de görüştü.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin'in geçen ay Pekin'e yaptığı ziyarette iki ülkenin Çin-İsviçre Serbest Ticaret Anlaşması'nı güncelleyen bir protokolü imzaladığını hatırlatan Vang, iki ülkenin başarılı ticari pratiklerinin korumacılığın tek çare olmadığını, iç içe geçmiş çıkarların risk oluşturmadığını ve açık işbirliğinin sıfır toplamlı oyun tuzağının üstesinden gelmenin, kazan-kazan sonuçlarına ulaşmanın doğru yolu olduğunu kanıtladığını belirtti.

Çin ve AB'nin "ticaret dengesizliği" anlatısının tuzağından kurtulması, farklılıklarını diyalog ve istişare ile çözmesi ve işbirliğini genişleterek karşılıklı faydayı ve kazan-kazan sonuçlarını hedeflemesi gerektiğini vurgulayan Vang, birlik üyesi olmayan İsviçre'ye Çin'in AB ile ticari ve ekonomik sorunlarının çözümünde olumlu rol oynama çağrısı yaptı.

Vang, Çin'in İsviçre ile stratejik iletişimi güçlendirmeye, gerçek çok taraflılığı hayata geçirerek küresel yönetimi iyileştirmeye, uluslararası eşitliği ve adaleti savunmaya ve çalkantı içindeki dünyaya daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik getirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis de ülkesinin serbest ticareti savunmak, korumacılığa karşı çıkmak, iklim değişikliğine birlikte yanıt vermek, yapay zekanın küresel yönetimini güçlendirmek ve açık ve ilerici bir dünyayı inşa etmek için birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Çin-İsviçre Serbest Ticaret Anlaşması

Çin ve İsviçre, 2014'te yürürlüğe giren Çin-İsviçre Serbest Ticaret Anlaşması'nı güncelleyen bir protokolü 30 Ekim'de Pekin'de imzalamıştı. Protokolle taraflar, karşılıklı ticareti yapılan ürünlerin yüzde 99'unda gümrük tarifelerini kaldırmayı taahhüt etmişti.

AB'nin Çin'e karşı korumacı ticaret tedbirlerini devreye almayı planladığı bir dönemde İsviçre'nin Çin ile ticarette gümrükleri sıfırlamaya yönelik adım atması dikkati çekmişti.

Çin ile İsviçre arasındaki serbest ticaret anlaşması, Pekin'in kıta Avrupası'ndaki bir ülkeyle yaptığı bu türden ilk anlaşma olmuştu.

İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi için müzakerelere Eylül 2024'te başlanmıştı. 5 tur müzakerenin ardından taraflar bu yıl ağustosta, Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao'nun ziyareti sırasında güncelleme konusunda mutabakata varıldığını duyurmuştu.

Güncellenen anlaşma, ülkelerin iç onay süreçlerini tamamlamasının ardından yürürlüğe girecek.