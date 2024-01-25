Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı

Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.
Özel, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", Çevre-Yaşam'da Mustafa Yalçın'ın "Paris sokakları" fotoğraflarını oylayan Özel, Spor'da ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" karesini seçti.
Özel, bu yıl özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz", " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" fotoğraflarına oy verdi.
AA'nın düzenlediği "Yılın Kareleri 2023" yarışmasında birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını belirten Özel, emeği geçenlere teşekkür etti.
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