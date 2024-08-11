Vangölü Aktivistleri Derneği Üyeleri Nemrut Krater Gölü'nde Yüzdü - Son Dakika
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Vangölü Aktivistleri Derneği Üyeleri Nemrut Krater Gölü'nde Yüzdü

Vangölü Aktivistleri Derneği Üyeleri Nemrut Krater Gölü\'nde Yüzdü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Krater Gölü'nde yüzdü. Dernek üyeleri, Nemrut Kalderası'nın tanıtımına katkı sağlamak ve Türkiye'nin en büyük krater gölüne dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

11.08.2024 16:46
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü'nde yüzdü.

Dernek üyeleri, her mevsim ayrı güzelliğe bürünen, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken Nemrut Kalderası'nın tanıtımına katkı sağlamak, Türkiye'nin en büyük krater gölüne dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında bölgeye gelen dernek üyeleri, Nemrut Krater Gölü'nün serin sularında yaklaşık 10 kilometre kulaç attı.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, gazetecilere, Nemrut Kalderası'ndaki doğal güzellikleri turizme kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Nemrut Krater Gölü'nün, dünyanın ikinci Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olduğunu belirten Özel, şunları kaydetti:

"Nemrut Kalderası yeryüzünün cenneti olarak bilinir. Bugün burada bir rekor denemesi yaptık. Sporcularımız gölün bir ucundan diğer ucuna yüzdü. Buradaki doğal güzellikleri hem dünyaya tanıtmak hem de turizme kazandırmak istiyoruz. El birliğiyle sahip çıkmalıyız. Herkesin bu konuda hassasiyet göstermesi gerekiyor."

Etkinliğe İstanbul'dan katılan Hamide Yılmaz da Nemrut Kalderası'nın tanıtımı için düzenlen etkinliği anlamlı bulduğunu dile getirdi.

Kalderanın doğa harikası bir yer olduğunu ifade eden Yılmaz, "Dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut'un eşsiz doğal güzellikleri var. Gölün serin sularında yüzdük. Çok güzel zaman geçirdik. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Ayhan İlhan ise Nemrut Kalderası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini anlatarak, "Göl yaklaşık 2 bin 500 rakımlı. Yüksek rakımda yüzmek zor oluyor. Etkinliğimizi başarılı bir şekilde tamamladık. Herkesi buradaki güzellikleri görmeye davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vangölü Aktivistleri Derneği Üyeleri Nemrut Krater Gölü'nde Yüzdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vangölü Aktivistleri Derneği Üyeleri Nemrut Krater Gölü'nde Yüzdü - Son Dakika
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