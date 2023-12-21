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Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika
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Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocuklarının dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
21.12.2023 - 14:04,
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Van'da çocuklarının dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokağı'nda bir araya gelen aileler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, 2012'de 13 yaşındaki kızı Şeyma Sancar'ın terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

Kızına kavuşma hayaliyle yaşadığını belirten Sancar, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızı almadan HDP'nin kapısından ayrılmayacağız. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. Siyaset yapmak için toplanmıyoruz. Evlatlarımız için buradayız. Yaz kış, yağmur çamur demeden haklı mücadelemizi sürdürüyoruz. 'Ya zafer ya ölüm' diyerek yola çıktık. Kızım, beni görüyor, duyuyorsan gel teslim ol. Hasretle seni bekliyorum. Biz güçlü anneleriz. Yüreğimizle HDP ve PKK ile savaşıyoruz. Evlatlarımıza kavuşana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."

Anne Fatma Tekyurt ise kızının 2015'te PKK tarafından dağa kaçırıldığını ifade etti.

HDP ve PKK'ya karşı yıllardır mücadele verdiğini anlatan Tekyurt, "Kızım HDP'nin aracılığıyla dağa kaçırıldı. Yaklaşık 8 yıldır evladıma kavuşmaya çalışıyorum. Kızımın gelmesini, devlete sığınmasını istiyorum. Evlatlarımıza kavuşana kadar eylemimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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