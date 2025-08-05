Vanlı Arıcı Alihan Baran’ın Başarısı

Van'da 55 yaşındaki Alihan Baran, 20 yıl önce başladığı arıcılıkta devlet desteğiyle kovanlarının tamamını yenileyip sayısını da 500'e çıkardı.

Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası Baran, ağabeyinin yönlendirmesiyle 2005'te arıcılığa başladı.

Kovid-19 salgını döneminde Mersin'de arıcılık yapan, aradan geçen zamanda kovan sayısını 20'den 279'a çıkaran Baran, ulaşım sıkıntıları nedeniyle kovanlarını Van ve Siirt'e getirdi.

Van'ın Gevaş ile Siirt'in Baykan ilçelerindeki verimli yaylalarda işini sürdüren Baran, işletmesini büyütmek amacıyla 2018'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu.

Bu sayede aldığı hibeyle kovanlarının tamamını yenisiyle değiştirip sayısını 500'e çıkaran Baran, ayrıca güneş enerjisi paneli ve bal süzme makinesi de alarak üretimini artırdı.

Yılda ortalama 7 ton bal üretimi yapan Baran, Van ve Siirt'in verimli yaylalarında elde ettiği balı, sipariş üzerine yurdun dört bir yanına gönderiyor.

" Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna bal satıyorum"

Baran, AA muhabirine, aile mesleği arıcılıkla geçimini sağladığını söyledi.

Devletten aldığı destekle işini büyüttüğünü anlatan Baran, "Devletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Kovanlarının iki şehirdeki yaylalarda olduğunu belirten Baran, "Pandemi döneminde Mersin'e gidiyorduk. O dönemlerde ulaşım sıkıntılı olduğu için bütün kovanlarımı bu bölgeye getirdim. Kovanlarımı 20 gün boyunca Edremit ilçesine bırakıyorum, daha sonra Gevaş'a götürüyorum." ifadelerini kullandı.

Havanın serinlemesiyle bal hasadına başlayacaklarını dile getiren Baran, "Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna bal satıyorum. Balı genellikle toptan pazarlıyorum ancak sipariş üzerine ülkemizin bütün şehirlerine yolluyorum. İşimi daha da büyütmek ve arıcılık mesleğini isteyen herkese öğretmek istiyorum. Devletimizin desteğiyle bu sektörde daha da büyüyeceğiz." dedi.