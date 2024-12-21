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Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Vanuatu'daki depremin merkez üssünün başkent Port Vila'nın yaklaşık 30 kilometre batısında olduğu bildirildi.

Yerin yaklaşık 40 kilometre derinliğinde kaydedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde henüz herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Vanuatu'da 17 Aralık'ta yine başkentin 30 kilometre açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 14 kişi hayatını kaybetmişti.