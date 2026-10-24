Vanuatu\'da 6,9 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem sonrası tsunami uyarısı yayımlandı

SUVA, 24 Ekim (Xinhua) -- Vanuatu'da cumartesi günü dört dakika arayla meydana gelen iki büyük depremin ardından Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi tsunami uyarısı yayımladı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi'nin açıklamasına göre, 6,9 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 13.31'de Port-Olry kentinin 197 kilometre kuzeybatısında, 6,3 büyüklüğündeki diğer deprem ise yerel saatle 13.35'te kentin 170 kilometre kuzeybatısında meydana geldi.

Açıklamada, her iki depremin de 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremlerin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.

Fiji, Tonga ve Vanuatu gibi Pasifik ada ülkeleri, kıtasal levhaların çarpışması sonucu sık sık sismik hareketliliğin yaşandığı deprem ve volkanik bölgelerden oluşan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor.