Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Vanuatu'daki depremin merkez üssünün Luganville bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğu açığı olduğunu bildirdi.
Deprem, yerin 115,8 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Herhangi can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
