Var Kalma Pratikleri Sergisi Başlıyor

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Küratörlüğünü PlumeMag'in kurucusu ve sanat tarihçisi Bihter Ayyıldız ile platformun kültür sanat editörü Emir Dereci'nin üstlendiği "Var Kalma Pratikleri" sergisi, 20 Aralık'ta Institut Français İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Bilal Yılmaz, Elçin Acun, Elif Büyüknohutçu, Ferhat Tunç, Fırat Engin, Özge Akdeniz, Osman Dinç, Şükran Moral ve Zeynep Beler'in eserlerinin yer alacağı sergide, antropolojik sürdürülebilirlik konusu ele alınıyor.

Sergi, sanatçı buluşmaları ve panellerle zenginleştirilerek izleyicilere interaktif bir deneyim sunacak. Program, Didi-Huberman'ın sorduğu sorulara, bugünün sanat pratikleri üzerinden yanıtlar aramayı amaçlıyor.

"Var Kalma Pratikleri" sergisi, Institut Français İstanbul'da 25 Ocak 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.