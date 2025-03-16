Varank, Bursa'da Vatandaşlarla Sahur Yaptı

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, vatandaşlarla sahur yaptı.

Varank, Abdal Meydanı'ndaki tarihi fırının önünde çay, simit ve tahanlı pide eşliğinde vatandaşlarla sahur yaptı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın da katıldığı programda Mustafa Varank, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Varank, burada yaptığı konuşmada, ramazan aylarında bu buluşmayı gelenek haline getirdiklerini söyledi.

Bursa'nın Türkiye'nin kadim şehirlerinden biri olduğuna dikkati çeken Varank, "Birçok alanda Türkiye'nin öncü şehirlerinden. Endüstrisiyle bilinen bir şehir ama baktığınızda tarihiyle, kültürüyle, turizmiyle, gastronomisiyle en önemli şehirlerimizden bir tanesi." dedi.

Varank, kenti tanıtmak için farklı alanlarda gayret ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Her fırsatta bir yandan vatandaşlarımızla bir araya gelmeye çalışırken bir yandan da şehrimizin reklamını yapıyoruz. Bu akşam da Bursa'nın artık bir geleneği olan Abdal'da sahurdayız. Sağ olsun arkadaşlarımız bu güzel ikramları vatandaşlarımızla paylaşıyorlar. Biz bu geleneği önümüzdeki dönemlerde de devam ettireceğiz. Burada Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanı'mız bizimle beraber, ondan da bir söz aldık. Nasıl biz bu akşam vatandaşlarımızı davet ettiysek, onlara ikramda bulunuyorsak, önümüzdeki dönemde de başkanımız da vatandaşlarımızı davet edecekler. Bursa'ya gelip Bursa'yı görün, Bursa'yı gezin. Ülkemizin her tarafı çok güzel ama biz Bursa'nın en güzel şehirlerinden biri olduğuna inanıyoruz. İnşallah gelenek ve göreneklerimizde de bu şehri tanıtmaya devam edeceğiz."