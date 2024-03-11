Varto'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

Varto'da ilk teravih namazı kılındı
MUŞ - Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Muş'un Varto ilçesinde ilk teravih namazını kılmak üzere vatandaşlar camilere akın etti.
Muş'un Varto ilçesinde vatandaşlar ilk teravih namazını kılmak için Hacı Kaya Özer Camii'ne geldi. Vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için ve Ramazan ayında savaşın durması yönünde ellerini havaya açarak dualar ettiler. Teravih namazı öncesi günün anlamı ve önemine binaen vaiz veren ilçe müftüsü Fatih Arslan, Ramazan ayının mübarek bir ay olduğunu belirtti ve ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu. Müftü Arslan, "Bugün ilk teravih namazına ulaşmış bulunuyoruz. Güzel cemaatimizle birlikte eda ettik. Rabbim geceleri kıyam ile gündüzleri siyam ile yani geceleri etütle sahurla birlikte ve oruçlu bir şekilde orucu da bütün azalarımızla tutmak sureti ile Ramazan-ı Şerifimizi hayırlara vesile eylesin. Ben bu vesile ile başta güzel Varto'muzun ve bütün alemi İslam'ın, Filistin Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere bütün bölgelerde dua bekleyen fetih isteyen kardeşlerimizin duasına mahzar olmak amacıyla ve dualarımızın kabulü amacı ile Ramazan-ı Şerifin hayırlara vesile olmasını yüce rabbimden niyaz ediyorum" dedi.
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Ankara'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte davulcular, sahur vakti sokaklarda davul çalarak vatandaşları uyandırmaya başladı. Davulcular, gelenekleri yaşatma çabasıyla sahur heyecanına ortak oldu. Ramazan davulcusu Emir Coşan, geceleri davul çalmanın zorluklarından bahsederek, sahte davulculara karşı vatandaşları bilgilendirdi.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte davulcular, Esenler'de alışılmışın dışında Vosvos araçlarla vatandaşları sahura kaldırdı. Davul sesleri ve maniler eşliğinde evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, bu farklı davulculuk şeklini ilgiyle izledi.
Ramazan ayının sembolü olan davulcular, İzmir'de de ilk sahurda göreve başladı. İzmir'de Ramazan ayının ilk sahurunda on bir ayın sultanının sembolü Ramazan davulcuları göreve başladı. Vatandaşları sahura uyandırmak için sokaklarda gezen Ramazan davulcuları, sokak sakinlerini sahura uyandırdı. Davul sesleri ile sahura kalkan İzmirliler, Ramazan ayının ilk orucu için sahur yaptı. - İZMİR
Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri, yangın, doğal afetler ve trafik kazalarına karşı 24 saat görev yaparken, ilk sahurlarını görev yerlerinde yaptılar. İtfaiyeciler, Atakent Mahallesi'ndeki geçici yerlerinde yemekhaneyi hazırlayarak birlikte sahur yaptılar.
Erdemli Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan kadın ritim grubu, Ramazan ayının ilk sahurunda vatandaşları davul eşliğinde manilerle uyandırdı. Gönüllü olarak katılan kadınlar, 3 yıldır düzenli olarak sahura kaldırma görevini üstleniyor.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Muş'un Varto ilçesinde vatandaşlar Hacı Kaya Özer Camii'ne akın ederek ilk teravih namazını kıldı. Namaz öncesinde dua eden vatandaşlar, Filistin'de hayatını kaybedenler için ve Ramazan ayında savaşın durması için dualar etti. İlçe müftüsü Fatih Arslan, Ramazan ayının önemini vurgulayarak ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu.
Şanlıurfa'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte geleneksel olarak görev yapan davulcular, sahur vaktinde mesailerine başladı. Kentin her köşesinde dolaşan yüzlerce davulcu, vatandaşları uyandırmak için çalmaya başladı. Davul sesiyle uyanan vatandaşlar, ekmek ve pide almak için fırınlara yönelerek davulculara teşekkür etti.
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