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Varto'da Regaip Kandili coşkusu - Son Dakika
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Varto'da Regaip Kandili coşkusu

Muş'un Varto ilçesinde vatandaşlar, Regaip Kandili dolayısıyla camilere akın ederek dua etti. Varto Müftüsü Vekili Tacettin Erciyes'in konuşması ve duaların ardından yapılan hayır dağıtımıyla program sona erdi.

Varto\'da Regaip Kandili coşkusu
11.01.2024 - 20:42,  Güncelleme: 20:43
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Muş'un Varto ilçesinde vatandaşlar, üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla camilere akın ederek dua etti.

Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Varto Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından H. Kaya Özer Camii'nde düzenlenen programa Varto Müftüsü Vekili Tacettin Erciyes, H. Kaya Özer Camii İmam Hatibi Haşim Yıldırım, imam hatipler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Af ve merhametin bol bol dağıtıldığı gece olarak bilinen Regaip Kandili'nde Vartolular, camilere akın ederek geceyi namaz ve dualarla idrak etti. Gecede okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Varto Müftüsü Vekili Tacettin Erciyes, günün anlam ve önemine değinerek, "Regaip, kelime anlamı olarak rağbet edilen, kıymetli olan demektir. Gelin biz de bu anlama uygun hareket edelim. Bu üç ayların başlangıcında, bugünlere kıymet verelim, rağbet edelim. Rabbimize şükran olsun sadece biz Müslümanlara bunu nasip etti. Vartolular gerçekten buna hasret kalmıştı. Maneviyata çok hasretti. Bu maneviyat iklimi içerisinde cami doldu taştı. Kardeşlerimiz güzel bir program yaptılar. Rabbim İnşallah dualarımızı kabul eylesin" dedi.

İmam hatiplerin Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okuması ve özellikle Filistinliler için yapılan duaların ardından kılınan yatsı namazıyla hayırseverlerin ve Varto Belediyesinin getirdiği hayırların dağıtılması ile program sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İHA
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