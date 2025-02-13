Vatan Partisi "Direnen Filistin'e Selam" gecesi düzenledi - Son Dakika
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Vatan Partisi "Direnen Filistin'e Selam" gecesi düzenledi

Vatan Partisi "Direnen Filistin\'e Selam" gecesi düzenledi

Vatan Partisince, "Direnen Filistin'e Selam" gecesi düzenlendi.

13.02.2025 22:46
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Vatan Partisince, "Direnen Filistin'e Selam" gecesi düzenlendi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikte, bölgedeki jeopolitik gelişmelere dikkati çekerek, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) emperyalizmi ve İsrail siyonizmi ile insanlık arasındaki cepheleşmenin Doğu Akdeniz'i odak haline getirdiğini belirtti.

Perinçek, "Şimdi bütün bölgemiz ve bütün insanlık için kritik bir noktaya geldik. Cephedeki kaderlerimiz ortaktır. Filistin kazanırsa, ABD ve İsrail'in sözde Kürdistan planı kaybeder. Filistin'in kesin zaferi, hepimizin zaferi olacaktır." dedi.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri yerlerinden etmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'a, "Sen Filistin halkını tanımıyorsun." diyerek seslendi.

Filistin halkının hiçbir savaşla toprağından kovulamayacağını vurgulayan Mustafa, şunları kaydetti:

"İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmez, onun için Türkiye'deki dostlarımıza, kardeşlerimize, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye hükümetine, Türkiye Büyük Millet Meclisine, siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, sevgili Türk vatandaşlarına teşekkür etmek bizim görevimizdir. Hepiniz, tüm ulusal mücadelelerimizde yanımızda olduğunuz gibi bu savaşta da halkımızın yanında yer aldınız. Her yönden, yardım, siyasi, hukuki, insani ve medyatik anlamda, ayrıca çeşitli dayanışma faaliyetleri ile halkımızın yanında olduğunuz için sizlere yürekten teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizin kanına sadık kalacağımıza, emanetimiz olan Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya sadık kalacağımıza söz veriyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vatan Partisi 'Direnen Filistin'e Selam' gecesi düzenledi - Son Dakika

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