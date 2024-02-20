Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, İstanbul Trakyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği\'ni ziyaret etti

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Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, İstanbul Trakyalılar Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler'deki dernek binasına gelen Özkan, üyelerle sohbet ederek projelerini anlattı.

Özkan, Bahçelievler ve İstanbul genelinde yoğun nüfus temelli bir plansızlığın olduğunu, bu durumun trafik, otopark, yeşil alan eksikliği gibi sorunları beraberinde getirdiğini söyledi.

İstanbul için diğer partilerden farklı bir çözüm önerisi sunduklarını kaydeden Özkan, "İstanbul bu 20 milyonluk nüfusu kaldıramaz vaziyette. Biz nüfusa müdahale etmediğimiz takdirde hiçbir sorunu çözemeyiz. O yüzden sizlerden ricamız, gerçek çözüm neyse o yönde sandıkta iradenizi belli edin." diye konuştu.

Özkan İstanbul'daki sorunu çözmek için Türkiye ölçeğinde bir planlamaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Yollar, köprüler vadetmiyoruz. Gelin, İstanbul'a yığılan sanayi ve nüfusu yatırım ve teşviklerle Anadolu'nun kıraç arazilerine taşıyalım. Türkiye'de bölgeler arası ekonomik dengeyi sağlayalım." dedi.

Yaşanacak bir depremin ağır sonuçları olacağını vurgulayan Özkan, İstanbul için büyük bir kentsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.