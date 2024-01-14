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Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından PKK'ya ve ABD'ye Lanet, Şehitlere Saygı Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından PKK'ya ve ABD'ye Lanet, Şehitlere Saygı Yürüyüşü düzenlendi

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Kadıköy'de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için yürüyüş düzenledi. Türk bayrakları taşıyan grup, terör örgütü PKK ve ABD'ye tepki göstererek Kadıköy Rıhtım'a kadar yürüdü. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, basın açıklamasında şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu. Yürüyüş, polisin geniş güvenlik önlemleri altında olaysız bir şekilde sona erdi.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından PKK\'ya ve ABD\'ye Lanet, Şehitlere Saygı Yürüyüşü düzenlendi
14.01.2024 - 15:52,
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Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından, Kadıköy'de " PKK'ya ve ABD'ye Lanet, Şehitlere Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

Kadıköy Boğa Meydanı'nda toplanan Vatan Partisi üyeleri, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için yürüyüş gerçekleştirdi.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan atarak, terör örgütü PKK ve ABD'ye tepki gösteren gruptakiler, Bahariye Caddesi ve Kadıköy Çarşı'dan Kadıköy Rıhtım'a indi.

Burada basın açıklaması yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için rahmet, yaralılara da şifa dileğinde bulundu.

Polisin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüşe katılan gruptakiler, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

Kaynak: AA
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Kadıköy, PKK, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından PKK'ya ve ABD'ye Lanet, Şehitlere Saygı Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından PKK'ya ve ABD'ye Lanet, Şehitlere Saygı Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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