Vatan Partisi'nden Ekonomik Kriz İçin Kaynak Kanunu Önerisi - Son Dakika
Vatan Partisi'nden Ekonomik Kriz İçin Kaynak Kanunu Önerisi

17.02.2026 14:57
Doğu Perinçek, ekonomik krize çözüm olarak 'Kaynak Kanunu' önerisini tanıttı, yurt dışı varlıkları kapsıyor.

(ANKARA) – Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin çözümü amacıyla hazırladıkları "Üretim Devrimi Programı" çerçevesindeki "Kaynak Kanunu" önerisini kamuoyuna açıkladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Partisi'nin İstanbul İl Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krize çözüm amacıyla hazırladıkları "Üretim Devrimi Programı" kapsamında, sanayi, tarım ve hizmet sektörüne yönelik yatırımlara kaynak oluşturulmasını öngören ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na ek olarak düzenlenen "Kaynak Kanunu" önerisini açıkladı.

Yurt dışındaki varlıkların yurda getirilmesi

Önerilen kanun ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek ve tüzel kişilerin yurt içinde kazanılmış ancak yurt dışında bulunan para, döviz, kıymetli maden, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının zorunlu olarak yurda getirilmesi öngörülüyor.

Düzenleme kapsamında, söz konusu varlıkların kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirilmesi, bildirimi yapılan varlıkların ise takip eden bir ay içinde Türkiye'de kamu bankalarındaki ilgili hesaplara yatırılması planlanıyor.

Yurt dışında tutulan varlıkların yurt dışından kullanılan krediye karşılık olması halinde, bu tutarın kanun tarihini izleyen en geç bir ay içerisinde kredi kapatılmasında kullanılması ve resmi defterlere kaydedilmesi öngörülüyor.

Ancak yurt dışında tutulan varlık toplamı 1 milyon dolar ve muadili ise yasa kapsamı dışında olacak. Aile üyelerinin varlıkları toplamı da 1 milyon dolar ile sınırlandırılacak.

Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri için tutulan varlıkların beyan edilmesi gerekecek ancak fiilen inşa halindeki işler için tutulan varlıklar kapsam dışında değerlendirilecek.

TCMB ve kamu bankalarına yatırılan varlıkların mülkiyeti, beyan eden gerçek ya da tüzel kişiye ait olacak. Bu kapsamda yatırılan değerler vergi hesaplamalarında dikkate alınmayacak.

Yurt içinde ekonomi dışında bekletilen varlıklar

Kanun önerisi, yurt içinde "yastık altı" olarak nitelendirilen ve ekonomi dışında bekletilen kıymetli maden ve dövizleri de kapsıyor. Buna göre, gerçek ya da tüzel kişilerin banka kasalarında ya da yastık altında tuttukları kıymetli maden ve dövizleri kanun tarihinden itibaren bir ay içinde TCMB ya da kamu bankalarına teslim etmeleri ve teslim edilen varlıkların dökümünü Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirmeleri öngörülüyor. Yasa tarihindeki piyasa değeriyle 1 kilogram altın ve eşdeğeri değerli madenler ile mesleki amaçla ve şirket kayıtlarında gösterilen kıymetli madenler kapsam dışında tutulacak.

Toplanan varlıkların değerlendirilmesi

Öneriye göre, TCMB ve kamu bankalarında toplanacak varlıklar, varlık sahibinin serbest iradesi doğrultusunda T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 5 yıllık kalkınma planı kapsamında yapılacak yatırımlara kaynak olarak kullanılacak. Varlık sahipleri, kalkınma planı kapsamındaki yatırımlarda ilgili kamu kurumuna ortak olabilecek ya da kendi kuracakları şirket aracılığıyla yatırımı gerçekleştirebilecek.

Yaptırımlar

Beyan ve varlıkların yurda getirilmesi için belirlenen süreler kesin olacak, ek süre verilmeyecek Yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler, yasa çıkış tarihinde ortak ve yönetim kurulu üyesi olanlar müşterek ve müteselsilen sorumlu tutulacak. Yasanın uygulanması ve istihbari takibinden Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.

Kaynak: ANKA

