Vatandaş, önünde namaz kılan polisi kayda aldı: Düştüğü not bomba

Cuma namazı sırasında kaydedilen bir görüntü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ön safta namaz kılan bir polis memurunu görüntüleyen bir vatandaşın paylaşımı dikkat çekti.
Görüntülerde, polis memurunun secdeye gittiği anlarda belindeki silahın namlusunun kendisine doğrulmasını "Abi Allah kabul etsin de secdeye gitmesen olur mu?" notuyla sosyal medyadan paylaştı.
