Vatikan'a Noel Ağacı İçin İmza Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vatikan'a Noel Ağacı İçin İmza Kampanyası

Çevreciler, Vatikan'a gönderilecek çam ağacının kesilmemesi için imza kampanyası başlattı.

13.11.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da Vatikan'a bu yılki Noel Yortusu kutlamaları için getirilecek çam ağacına ilişkin, çevrecilerin başını çektiği bir grup tarafından ağaçların kesilmemesi için imza kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Hristiyan aleminin Hz. İsa'nın doğumunu kutladığı Noel Yortusu'nda geleneksel olarak her yıl Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'na konulan ve özel olarak ışıklandırılan çam ağacı için bu yıl tartışma çıktı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Vatikan'a bu yılki ağacın İtalya'nın kuzeyindeki Trentino Bölgesi'nin Ledro beldesinden gönderileceği ancak bu iş için kesilecek ağacın kamuoyunun tepkisini çektiği belirtildi.

Çevrecilerin başını çektiği bir grup, "Papa için o ağacı kesmeyin" çağrısıyla 29 metrelik ve yaklaşık 200 yaşında olduğu ifade edilen ladin ağacının kesilmemesi için internet üzerinden imza kampanyası başlattığı kaydedildi.

Ledro Belediye Başkanı Renato Girardi'ye ağacı kesmeme çağrısı yapılan söz konusu imza kampanyasında kısa sürede 40 bin civarında imza toplandığı aktarıldı.

Kampanyada aynı zamanda iklim konusunda çağrılar yapan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a da ağacın kesimini durdurması ve doğaya saygı duyması çağrısı yapıldı.

Belediye Başkanı Girardi ise ağacın her halükarda kesileceğini ve Vatikan'a bağışlanmaması halinde kereste fabrikasına gönderileceğini söyledi.

Vatikan, her yıl Noel döneminde İtalya veya Avrupa'dan gönderilen çam ağaçlarını, Noel ağacı olarak ışıklandırıp genellikle 8 Aralık-7 Ocak tarihlerinde Aziz Petrus Meydanı'nda sergiliyor.

Kaynak: AA

İmza Kampanyası, Kültür Sanat, Vatikan, Güncel, Kültür, İtalya, Çevre, Yaşam, Papa, Noel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatikan'a Noel Ağacı İçin İmza Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler
16:23 Bahçeli’yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
23:59 Canan Karatay’dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler Canan Karatay'dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler
23:35 Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi
23:21 Real Madrid, halı saha takımına döndü Real Madrid, halı saha takımına döndü
23:10 Devlet Bahçeli Meydanı’nın adı değişti, Manisa karıştı Devlet Bahçeli Meydanı'nın adı değişti, Manisa karıştı
22:57 Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum
22:52 Hamit Altıntop’tan Beşiktaş için olay yaratacak sözler Hamit Altıntop'tan Beşiktaş için olay yaratacak sözler
22:46 YSK’den ’elektronik seçim’ açıklaması YSK'den 'elektronik seçim' açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 17:11:36. #1.13#
SON DAKİKA: Vatikan'a Noel Ağacı İçin İmza Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.