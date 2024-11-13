Vatikan'a Noel Ağacı İçin İmza Kampanyası

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İtalya'da Vatikan'a bu yılki Noel Yortusu kutlamaları için getirilecek çam ağacına ilişkin, çevrecilerin başını çektiği bir grup tarafından ağaçların kesilmemesi için imza kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Hristiyan aleminin Hz. İsa'nın doğumunu kutladığı Noel Yortusu'nda geleneksel olarak her yıl Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'na konulan ve özel olarak ışıklandırılan çam ağacı için bu yıl tartışma çıktı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Vatikan'a bu yılki ağacın İtalya'nın kuzeyindeki Trentino Bölgesi'nin Ledro beldesinden gönderileceği ancak bu iş için kesilecek ağacın kamuoyunun tepkisini çektiği belirtildi.

Çevrecilerin başını çektiği bir grup, "Papa için o ağacı kesmeyin" çağrısıyla 29 metrelik ve yaklaşık 200 yaşında olduğu ifade edilen ladin ağacının kesilmemesi için internet üzerinden imza kampanyası başlattığı kaydedildi.

Ledro Belediye Başkanı Renato Girardi'ye ağacı kesmeme çağrısı yapılan söz konusu imza kampanyasında kısa sürede 40 bin civarında imza toplandığı aktarıldı.

Kampanyada aynı zamanda iklim konusunda çağrılar yapan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a da ağacın kesimini durdurması ve doğaya saygı duyması çağrısı yapıldı.

Belediye Başkanı Girardi ise ağacın her halükarda kesileceğini ve Vatikan'a bağışlanmaması halinde kereste fabrikasına gönderileceğini söyledi.

Vatikan, her yıl Noel döneminde İtalya veya Avrupa'dan gönderilen çam ağaçlarını, Noel ağacı olarak ışıklandırıp genellikle 8 Aralık-7 Ocak tarihlerinde Aziz Petrus Meydanı'nda sergiliyor.