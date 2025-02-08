Vatikan'da Şamdan Saldırısı

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Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Bazilikası'nda sunağın üzerine çıkan kişi, sert şekilde yere attığı 6 tarihi şamdana zarar verdi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre, dün Aziz Petrus Bazilikası'na gelen kişi, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un da ayinlerde kullandığı sunağın üzerine çıkıp tarihi şamdanları tekmeleyerek yere attı.

1865'ten kalan ve değerinin 30 bin avro civarında olduğu belirtilen 6 şamdanı yere atıp bazılarının kırılmasına yol açan saldırgan, Vatikan Jandarması tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Rumen olduğu kaydedilen zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

Olay anında bazilikada bulunanlar, saldırganın bu eylemini hayretler içinde izlerken bazıları da telefonlarıyla bu anları görüntüledi.