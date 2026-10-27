Vatikan Dışişleri Bakanı Gallagher, iki devletli çözüme olan inancını kaybetmedi

Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher, bazılarının Orta Doğu'da "iki devletli çözüm" fikrine olan inancını kaybetse de kendilerinin bunu "kararlılıkla" söylemeye devam edeceklerini söyledi.

Başpiskopos Gallagher, Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun 13 Ekim'de geçirdiği akciğer ameliyatı sonrasında akciğer kanseri teşhisinin konulmasına ilişkin bir soruya yanıt veren Gallagher, bu durumun, Papa'yı Katoliklerin gözünde "Süpermen" gibi göstererek Papa'nın sağlığına ve dönemine bakış açılarını etkilediğini belirterek, "Bu, oyunun kurallarını değiştirecek bir gelişme." dedi.

Orta Doğu'da Vatikan'ın "iki devletli çözüm" fikrini savunduğu ancak seçim sürecindeki İsrail'de muhalefetin de bu fikre karşı çıktığı hatırlatılan ve görüşleri sorulan Gallagher, "İki devletli çözümü önermeye kararlılıkla devam edeceğiz. (İsrail) Başbakan Binyamin Netanyahu'ya muhalif olanların açıklamalarına gelince, şu anda seçim sürecindeyiz. Uzun süredir seçim kampanyası havasındayız. Bu dönemde muhalefetteki isimlerden herhangi birinin iki devletli çözümü gerçekten savunmasını beklemek gerçekçi olmaz." diye konuştu.

Gallagher, bu durumun, iki devletli çözümün uluslararası toplumdan destek görmediği anlamına gelmediğine dikkati çekerek, "Aksine, bu çözüm önemli ölçüde destek görüyor. Ne yazık ki mevcut koşullarda bunun gerçekleşmesi mümkün görünmüyor." ifadesini kullandı.

Bu konunun ciddi şekilde ele alınabilmesi için Batı Şeria'daki durumun iyileşmesinin "şart" olduğunu vurgulayan Gallagher, şöyle devam etti:

"Ayrıca Gazze ile ilgili süregelen sorunların da ele alınması ve çözüme kavuşturulması gerekiyor. Dolayısıyla evet, biz bu çözüme bağlıyız ve onu destekliyoruz. Bazı insanların iki devletli çözüm fikrine olan inancını kaybetmiş olmasını elbette anlayabiliyorum. Ancak biz henüz bu inancı kaybetmedik."

Paul Richard Gallagher, Papa'nın yakın zamanda hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüş olmasına rağmen, Vatikan'ın Oleşki'de ateşkesin müzakere edilmesinde??????? bir rolü olduğunu düşünmediğini dile getirdi.

Başpiskopos Gallagher ayrıca Rusya'nın başkenti Moskova'ya ağustos ayında yaptığı ziyareti anımsatarak, şunları kaydetti:

"Moskova'ya gidişimiz, (Rusya Dışişleri Bakanı) Sergey Lavrov'un beni üçüncü kez davet etmesinin ardından gerçekleşti. Ukrayna Dışişleri Bakanı da beni sık sık oraya davet ediyordu. Sonunda, 'artık gitsek iyi olacak' diye düşündük. Her iki tarafa da istediğimizi yapma ve söyleme imkanımız oldu. Çünkü Vatikan'ın doğrudan bir arabulucu ya da kolaylaştırıcı olmasını gerçekten istemiyorlar. Bizim destekleyici bir rol üstlenmemizi istiyorlar."