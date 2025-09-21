10 bin büyük şirket mercek altına alındı, Bakan Şimşek\'ten net mesaj geldi

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, risk analizi çalışmaları neticesinde mayısta Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı'nı uygulamaya başladı. Program kapsamında, büyük ölçekli şirket ortağı olup 2023-2024 döneminde gelir vergisi beyannamesi vermemiş, potansiyel gelir ve harcama düzeyi ile vergi beyanları uyumsuz 10 bin mükellef gözlem altına alındı.

1000 MÜKELLEF İLK DEFA GELİR VERGİSİ BEYANINDA BULUNDU

Çalışmayla büyük ölçekli şirketlerin ortağı olmasına karşın gelirleriyle orantısız gideri bulunan yaklaşık 1000 mükellef, hayatlarında ilk defa gelir vergisi beyanında bulundu. Bu kapsamda beyan edilen matrah 1,2 milyar lirayı aştı. VDK müfettişleri, bu kişilerle yaptıkları görüşmelerde, ortak oldukları şirketlerde kar dağıtımının önemini vurguladı. Bu görüşmelerde, şirket ve ortağın hukuki anlamda birbirinden ayrı kişiler olduğuna, şirketten ortağa yönelik akışın kar dağıtımıyla sağlanabileceğine dikkati çekildi.

5.9 MİLYAR LİRA MATRAH FARKINA ULAŞILDI

Ayrıca, kar dağıtım kararlarının şirkete mali açıdan sağlıklı bir hüviyet kazandırması nedeniyle denetim riskini önemli ölçüde azaltabileceğine işaret edildi. Bu görüşme sürecinin ardından hiç kar dağıtımı kararı bulunmayan veya sınırlı sayıda bu işlemi yapmış yaklaşık 1000 mükellef, ortak olduğu şirkette kar dağıtımı kararı aldı. Bu suretle beyan edilen vergilerle yaklaşık 5,9 milyar lira matrah farkına ulaşıldı.

Programa dahil olan bazı mükellefler, beyanname vermesinin yanı sıra ortağı olduğu yaklaşık 1200 büyük ölçekli şirketin kurumlar vergisi matrahını yaklaşık 7,7 milyar lira artırarak ayrıca bu vergiyi de ödedi. Böylece, gözetim çalışması kapsamında yaklaşık 15 milyar liralık matrah farkına ulaşıldı. Programa dahil olan mükelleflerin önemli bölümü uyum gösterirken uyum göstermeyen mükellefler için vergi denetim süreçleri işletilecek.

BAKAN ŞİMŞEK: VERGİ ADALETİ ARTIRACAĞIZ

X hesabından söz konusu gelişmeye ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Vergi denetimlerimizin odağına kayıt dışı yüksek gelir gruplarını aldık. Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı kapsamında gelir vergisi beyannamesi vermeyen, gelir ve harcamaları ile vergi beyanları uyumsuz olan büyük ölçekli şirket ortaklarını inceliyoruz. Vergide adaleti artırmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürecek" dedi.