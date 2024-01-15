VEDAŞ ekipleri kesintisiz enerji mesaisinde

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle zarar gören enerji hatları, Van gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerinin aralıksız çalışmaları sonucu yeniden onarılıyor.

Bölgede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle arızalanan enerji nakil hatlarını onararak enerji akışını yeniden sağlamak için gece gündüz çalışan VEDAŞ ekipleri, eksi 10 derece ve tipiye rağmen enerji vermek için seferber oldu. Şemdinli'nin Şapatan, Seyirtepe ve Beşevler bölgesinde aşırı kar yağışından dolayı kopan enerji nakil hatları, ekiplerin çalışmalarıyla onarılıyor. Zorlu coğrafyaya rağmen arızaları kısa sürede tamamlayan ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.