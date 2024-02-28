VEDAŞ'ın son teknoloji "Kablo Test Aracı" göreve başladı
BİTLİS - Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), elektrik kablolarını yer altına alarak enerji kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarını tüm hızıyla sürdürürken, muhtemel yeraltı kablo arızalarına daha hızlı müdahale edebilmek için de filosuna "Kablo Test Aracını" kattı.
VEDAŞ, şehir merkezi ve ilçelerde vatandaşa kesintisiz ve daha kaliteli enerji temini için iletim hatlarının yer altına alınması ile beraber yeraltı şebekelerin işletme ve bakım kalitesini artırmak için donanımlarını artırıyor. VEDAŞ Bitlis İl Müdürlüğü, araç filosuna kattığı "Kablo Test Aracı" ile yer altı kablolarından kaynaklanacak elektrik arızalarına daha hızlı ve daha sağlıklı müdahale etme imkanı bulacak.
VEDAŞ tarafından yeraltı kablolarında yaşanabilecek arızaların çok daha kısa sürede tespit edilerek onarılabilmesi için satın alınan yeni kablo test aracı, Bitlis'te aktif bir biçimde kullanılmaya başladı. Oluşan arızaların tespit edilmesi ve onarılması yaklaşık olarak 2-3 gün sürerken, bu araç sayesinde ise arızanın tespiti ve onarılması 1 saate indirgenmiş oluyor.
VEDAŞ'ta görevli röle ve kablo teknisyeni Semih Kayalı, elektrik kablolarının günümüz itibari ile artık yer altına alındığını ifade ederek, "Yer altı kablolarıyla abonelerimize enerji taşımaktayız. Bu süreçte ilerleyen teknolojik araçlarımızla bizde abonelerimize hizmet vermekteyiz. Getirmiş olduğumuz teknoloji sayesinde en kısa süre zarfında maksimum 15-20 dakikada kablo tespiti yapılıyor. Yaklaşık 30 dakikada arızayı giderip abonelerimize enerjiyi veriyoruz. Daha önce kablo test aracı yokken 50 metrelik kabloyu boşa alıyorduk, kazınıyordu ve arızasının nerede olduğunu bulmak için bir cihaz yokken bu şekilde çalışıyorduk. Ama şu anda arıza tespit aracımız noktasal testle teşhisini yaptıktan sonra arıza yeri burası diyerekten hemen sonra bu arızaya müdahale ederek en kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz" diye konuştu.
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