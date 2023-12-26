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VEDAŞ, Hakkari'deki Öğrencilere Giyim Yardımında Bulundu - Son Dakika
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VEDAŞ, Hakkari'deki Öğrencilere Giyim Yardımında Bulundu

Vangölü Elektrik AŞ (VEDAŞ), Hakkari merkez ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerindeki öğrencilere giyim yardımında bulundu. VEDAŞ'ın başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere kışlık kıyafetler hediye edildi.

VEDAŞ, Hakkari\'deki Öğrencilere Giyim Yardımında Bulundu
26.12.2023 - 12:18,
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Vangölü Elektrik AŞ (VEDAŞ), "Her Mevsim Tebessüm Projesi" kapsamında Hakkari merkez ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerindeki öğrencilere giyim yardımında bulundu.

VEDAŞ'ın başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında il merkezi ve ilçelere bağlı köy ve mezralara giden ekipler, öğrencilere kışlık kıyafetler hediye etti.

VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İbrahim Halil Ağacanoğlu, geleceğin teminatı çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Yüksekova'nın Dağlıca ve Bağdaş köyleri ile Gedikli mezrasında, Şemdinli'de ise Öveç köyü ve Karaağaç mezrasında eğitim gören öğrencilerle buluştuklarını belirten Ağacanoğlu, "Bizi misafir eden ve okullarının kapısını ekibimize açan kıymetli öğretmenlerimize ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize teşekkür ederim. Her fırsatta ziyaret ettiğimiz okullarımızda bizleri büyük bir enerjiyle karşılayan öğrencilerimize yaşamlarında mutluluklar ve eğitim hayatlarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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