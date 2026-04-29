Vedat Sakman'ın Eserleri, Büyükçekmece'de Çocukların Sesiyle Yeniden Hayat Buldu

29.04.2026 11:44  Güncelleme: 12:26
(İSTANBUL) - Türk müziğinin usta isimlerinden Vedat Sakman'ın eserleri, Büyükçekmece Çocuk Korosu'nun sesiyle "Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri" konserinde yeniden hayat buldu.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde Büyükçekmece Çocuk Korosu'nun 15'inci buluşması olan "Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri" konserinde, geçmişten bugüne uzanan müzikal bir köprü kurulurken; konsere sanatseverlerin katılımı yoğun oldu. Konserde usta müzisyen Vedat Sakman, çocuklarla birlikte sahne alarak eserlerini birlikte seslendirdi.

Eserleri coşkuyla seslendirdiler

Koro şefliğini Çiğdem Güven'in, orkestra şefliğini Okan Tolga Mertel'in üstlendiği konserde, Sakman'ın eserleri çocukların duru ve coşkulu yorumuyla sahnede yeniden hayat buldu. Ustalıkla yoğrulmuş eserlerin, çocukların enerjisiyle birleştiği performans, sanat mirasının geleceğe taşındığı özel anlara sahne oldu.

Konser finalinde Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu tarafından emeği geçenlere çiçek takdim edilirken, Büyükçekmece Çocuk Korosu'na emekleri ve başarılı performansları dolayısıyla madalya takdim edildi. Program, Vedat Sakman için gerçekleştirilen özel pasta kesimiyle son buldu.

Konser ile ilgili duygularını paylaşan Sakman, sahnede kendi eserlerinin yeni nesil tarafından seslendirilmesinin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Şarkılarımın yeni nesil tarafından seslendirilmesi benim için en büyük mutluluk"

"Bugün çok mutlu bir şekilde geldim Büyükçekmece'ye. Benim şarkılarımı söyleyeceklermiş. Bu benim için büyük bir mutluluk. Enstrümanı elime alıp, bugüne kadar gelmemin üzerine 61 tane sene geçmiş. Sonunda bu yapılan şarkıları yeni nesil çocukların söylemesi benim için en büyük mutluluk. Hayata teşekkür ediyorum bunun için ve Büyükçekmece Belediyesi'ne de çok teşekkürler. Müzik, hayattır biliyorsunuz gençler. Müzik çok disiplin isteyen bir şeydir ama size asla ihanet etmez. Müzikle beraber olun her zaman. Gençlere tavsiyem bu olacak."

Kaynak: ANKA

