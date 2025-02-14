'VEFA EKİPLERİ', HASTA VE YAŞLILARIN İHTİYAÇLARINI KARŞLIYOR
Bingöl'ün Karlıova ilçe Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan Vefa Ekipleri, kar yağışının 2 gündür etkili olduğu ilçede evlerinde çıkamayan hasta, engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Tüm ekipmanlarını seferber eden ekipler, sahadaki çalışmalarını aralıksız yürütüyor.
Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl),
Son Dakika › Güncel › Vefa Ekipleri Hasta ve Yaşlıların İhtiyaçlarını Karşılıyor - Son Dakika
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