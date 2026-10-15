Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin için taziye programı - Son Dakika
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Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin için taziye programı

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Trafik kazasında hayatını kaybeden Dündar Ziya Gültekin için Marmara İlahiyat Camisi'nde Kur'an tilaveti ve taziye programı düzenlendi. Cenazesi yarın Büyük Çamlıca Camisi'nde kılınacak; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması bekleniyor.

Düzce'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için Marmara İlahiyat Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, taziye programı düzenlendi.

Marmara İlahiyat Camisi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen programa, Gültekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, partililer, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yatsı namazının ardından düzenlenen programda, Gültekin için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

Gültekin ailesi, fuaye alanında taziyeleri kabul etti.

Programın ardından Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin için, yarın cuma namazını müteakip Büyük Çamlıca Camisi'nde cenaze töreni düzenleneceği duyuruldu. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımının beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA
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